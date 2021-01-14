يوسف الشريف يحذر الفنانين من منتحل شخصيته: الحمد الله محدش صدقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان يوسف الشريف تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، حذر خلالها الفنانين من شخص ينتحل شخصيته ويتواصل معهم باسمه للمشاركة في أعمال فنية.

وكتب "الشريف": "عرفت مؤخرا ان في حد منتحل شخصيتي وبيتواصل مع نجوم وشخصيات تعمل بالوسط الفني في سوريا ولبنان (لهم كل الاحترام والتقدير) وبيطلب منهم مشاركته في فيلم من انتاجه".

وأضاف: "عرفت برضه ان الحمد لله محدش فيهم صدقه فبعد انتحال شخصيتي كذا مرة حبيت اوضح الآتي: أنا مش بتواصل مع أي فنان واطلب منه مشاركتي في أي عمل انا بعمله عشان دي مسؤولية شركة الانتاج اللي انا بتعامل معاها".

وتابع: "أنا مش ناوي الحقيقة انتج أي عمل فني ولا عندي الامكانية لده، أرجو من الجميع التأكد من هوية الشخص المتصل، وأي حد يكلم أي فنان في مصر او برة مصر ويقوله أنا يوسف الشريف وتعالى أعمل فيلم معايا يبقى نصاب، وشكرًا".

من ناحية أخرى، يشارك يوسف الشريف في رمضان 2021 بمسلسل "كوفيد 25".