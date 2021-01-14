كانت بتكلمني في الخفاء.. أشرف زكي يتحدث عن أمر يخص حورية فرغلي لا يعرفه أحد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن الفنانة حورية فرغلي من أكثر الفنانات التي كانت تدعم زملائها بالوسط الفني ولها العديد من المواقف المشرفة.

وخلال لقائه ببرنامج "The Insider بالعربي"، قال "زكي"، إن حورية فرغلي كانت تتصل به دائمًا وتسأله عن الفنانين الذين يحتاجون لمساعدات مادية: "كانت تكلمني في الخفاء وتسأل إذا كان بعض الزملاء يحتاجون لشيء".

وتابع: "إدتني فلوس كتير لمساعدة أسر بعض الزملاء الغير قادرين، وكان تطلب أن يتم ذلك في الخفاء".

واختتم نقيب المهن التمثيلية رسالته موجهًا حديثه لحورية قائلًا: "ربنا يديكي على قد نيتك وإنتي ليكي رصيد كبير أوي عندي وإن شاء الله ربنا يتم شفاكي على خير.

حورية فرغلي كانت صرحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، قالت خلالها: "اتصدمت لما لقيت الناس اللي كانوا معايا على طول وشغالة معاهم لمدة 10 سنوات ووقفت جنبهم، بقوا مش جنبي.. كنت فاكراهم بيحبوني".

وتابعت حورية: "فقدت الثقة في نفسي كـ ست وممثلة، لأن محدش قدر شغلي وأعمالي، وصعبان عليا نفسي، وقررت أبعد تمامًا ومش عايزة حد يشوفني إلا لما أرجع زي الأول، لأن أنا باكبر في السن وعمري 44 سنة دلوقتي.. لكن برضه فرحانة إني عرفت الناس الكويسة والناس الوحشة، وده درس قاسي واتعلمت منه".

واستطردت: "أنا كنت ملكة جمال مصر عام 2002، ومش عايزة الناس تفرق بين شكلي قبل كده، ودلوقتي، وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اتنمر عليا.. أنا دلوقتي بتنفس من بقي ومش بستطعم الأكل وفاقدة حاسة الشم والتذوق".