منها الكوابيس والرغبة بالانتحار… إليكم أعراض السحر الأسود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 7:08 مساءً

السحر الاسود عن نوع من أنواع السحر، وقد اختير له هذا الاسم لأنه مختص بجلب الضرر للمسحور، سواء كان الضرر في قلب المسحور أو جسمه، وقيل أنه من سحر الفراعنة وأن اسمه منسوب لكتاب السحر الأسود الذي وجد في مقبرة فرعونية على حد زعم بعض السحرة.

أعراض السحر بشكل عام تكون في موضع شك، حيث أنها قد تأتي من الوسواس لا أكثر، إلا أن أعراض السحر الأسود تكون أقوى نسبيًا وتلازم المسحور لفترات متواصلة، وقد قسم البعض من أهل الاختصاص أعراض السحر الأسود إلى ثلاثة أقسام:

أعراض عامة:

وهي ما قد تبدو وكأنها أعراض نفسية عامة كالتوتر المزمن دون أسباب واضحة، وكذلك تدهور الحالة النفسية والتي قد يصل الحال بالمسحور إلى الرغبة بالانتحار، الإصابة ببعض الأمراض التي يصعب تشخيصها طبيًا، رؤية الكوابيس بصورة متكررة والتي قد تحتوي على الحيوانات المفترسة في بعض الأحيان.

أعراض وهمية:

كأن يسمع المسحور بعض الأصوات التي تهمس له أو تأمره بالأعمال الضارة كالزنا أو القتل أو الانتحار، وربما يشعر بوقوف شخص ما بجانبه أثناء نومه، أو يرى الظلال حوله.

أعراض المس الشيطاني:

على الرغم من عدم الاتفاق بالآراء في هذا النوع من الأعراض، إلا أنه متفق على وجودها، كازدياد لمعان العين وازدياد معدل شرب الماء وكذلك ازدياد معدل التثاؤب، عدم تقبل الروائح العطرية وتأويل العقل لها على أنها روائح كريهة، وربما يصاحبه رائحة فم كريهة عند المسحور، وأيضا جفاف الجلد سريعا في بعض الأحيان.