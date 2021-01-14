شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يحتفل بوصوله لمليون متابع على إنستجرام: بدون أى دفع أو دعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان صلاح عبد الله بوصول عدد متابعيه إلى مليون متابع عبر إنستجرام، وعلق على ذلك ساخراً كعادته عبر وسائل التواصل الاجتماعى: بعرقى وبمجهودى بدون أى دفع أو دعم، كما أشاد بدور بناته حين كتب: "ماليش فى الإنستجرام بس بناتى قالولى جربه".



صلاح عبد الله على انستجرام

من ناحية أخرى عبر الفنان القدير صلاح عبد الله، عما بداخلة من حزن، وذلك بعد وفاة شقيقه سمير والفنان هادى الجيار، مشيرًا إلى أنه لم يسلم نفسه له وسيطرده، قائلاً قبل أيام عبر حسابه على تويتر: "اسمع يا حُزن، أنا مش هسلم نفسى ليك، ومش هسيبك تغرَّق قلبى فيك، هطردك بابتسامة بلُطف الرب تكبر وتبقى ضحكة توصل لقلوب أهلى وحبايبى وصحابى تنعنشهم وتفرفشهم بإذن الله".

وحرص عبد الله، على توجيه الشكر لأهالى بولاق الدكرور، بعد الوقوف معه بقوة عقب وفاة شقيقه سمير عبد الله، مؤكدًا أن مواقف الجدعنة ليست غريبة عليهم، مشيرًا إلى أن شقيقه عاد إلى بيت العائلة ليموت وسط الناس اللى بجد.

وقال صلاح عبد الله، فى تعليقه على صورة شقيقه التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، "أصالة ولاد البلد، جدعان بولاق الدكرور، أخويا رجع بيت العيلة عشان يموت وسطيكم، وقفتكم العظيمة معاه فى مرضه مش غريبة عليكم، مانا عشت أكتر من نصف عمرى معاكم وعارف إن انتوا الناس اللى بجد، الرجالة اللى بجد، الجيران اللى بجد، اللى بينفذوا وصية المصطفى (ص) بكل الحب، يا أطيب وأجدع من رأيت.. لن أنساكم ما حييت".