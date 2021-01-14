شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يروج لألبومه Nobody Is Listening قبل ساعات من إطلاقه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم العالمى زين مالك أن يعطى لمحة لمحبيه وعشاقه عن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "Nobody Is Listening"، الذى ينتظره الملايين من شتى انحاء العالم.

ونشر زين مالك البالغ من العمر 28 عاما مقطع فيديو قصير على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" والتي تضم أكثر من مقطع فيديو مدته 3 دقائق تجمع مقاطع من أغنيات الالبوم، وهو ما جعل عشاقة ومحبيه ينهالون عليه بعبارات التهنئة، معلنين أنهم متحمسين جدا للألبوم الجديد.

يذكر أن زين مالك أعلن مؤخرا عن إطلاقه خطا ساخنا جديدا حيث يمكن للمعجبين الاستماع إلى مقتطفات من ألبومه الجديد الذى أوشك على إطلاقه، وكشف زين مالك من خلال صفحته الشخصية على موقع "تويتر" عن الرقم الخاص بألبومه والذى يتيح للمعجبين سماع أغنيات الألبوم من خلال تحديد أرقام من بين واحد وحتى تسعة.

ووفقا لعدد من التقارير فإن المقطوعات الموسيقية الوحيدة غير المتاحة للاستماع إليها على الخط الساخن هما "Vibez" و"Better".