قدرات غير عادية.. أحمد السقا واقفا على ظهر حصانه.. شاهد رد فعل محمد سامى

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج محمد سامى بقدرات النجم أحمد السقا، ومهاراته فى ركوب الخيل، حيث التقط صورة له أثناء وقوفه على ظهر الحصان، حيث عبر محمد سامى عن دهشته قائلا: "حينما يقود بتلك البساطة"، وتأتى تلك الصورة فى الوقت الذى ينشغل فيه الثنائى محمد سامى وأحمد السقا بتحضيرات مسلسل "نسل الأغراب".

السقا واقفاً أثناء قيادة الخيل

وصور محمد سامى نحو 30% من المسلسل، حيث يتبقى له بضعة مشاهد مؤجلة للفنان أمير كرارة الذى أصيب مؤخرا بكورونا ليتم تصوير نصف حلقات العمل ليستعد للدخول فى أعمال المونتاج.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.

ونشر ”الخليج 365” فى وقت سابق صورة للنجم أحمد السقا من دوره فى المسلسل وهو مرتدى الزى الصعيدى أمام ديكور منزله، حيث يتناول العمل فى إطار درامى اجتماعى قصة من قصص المجتمع الصعيدى المصرى.