شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده فى صورة من دولاب الذكريات بالأبيض والأسود مع عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة فيفى عبده ذكرياتها مع النجم الراحل عمر الشريف، عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، وشاركت جمهورها ومتابعيها صورة بالأبيض والأسود ظهرت بها وهى ترتدى بدلة الرقص ويقف إلى جوارها النجم العالمى عمر الشريف ويمسك عصا خلال مشاركتها الرقص على المسرح، والتى لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها.



فيفي عبده وعمر الشريف



فيفي عبده وعمر الشريف

وكانت الفنانة فيفي عبده ردت علي شائعات دخولها العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، حيث نشرت صورة جديدة لها من غرفتها بالمنزل، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام" معلقة عليها "يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو اه والله العمر مش بعزقة انا برد علي اللي بيقول انا في الانعاش بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك على فكرة".

كما وجهت رسالة إلى جمهورها لتطمئنهم عليها قائلة :"كنت غايبة شوية عشان كنت تعبانة أوي ومش قادرة أرد بس دلوقتي الحمد لله بتحسن وبقيت كويسة وزي الفل وحبيت اطمنكم عليا"، متابعة :"وعايزة اقول ربنا يشفي كل الناس اللي عندها كورونا ويارب ميجيش لحد كورونا و الله يرحم الي ماتوا بكورونا".

كانت فيفي عبده قد طمأنت جمهورها على حالتها الصحية بعد مرضها خلال الأيام الماضية، مشيرة فى فيديو لها على حسابها بموقع إنستجرام إلى أن البعض يكبر من الأمور وأن صحتها جيدة، وما حدث هو أن الدكتور أعطى لها حقنة بالخطأ لمست عصب بها وتتناول الأدوية بسببها.