شكرا لقرائتكم خبر عن شفيع شلبي .. كل ما يجب أن تعرفه عن المخرج والإذاعى الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شفيع شلبي حرص الناقد السينمائى مجدى الطيب على نعيه، حيث فارق المخرج شفيع شلبي عالمنا أمس الأربعاء 13 يناير، عن عمر ناهز 73 عاما، حيث عبر الطيب عن حالة الحزن التى انتابته منذ علمه بخبر وفاة شفيع شلبي عبر عدة منشورات على حسابه الرسمى بموقع فيس بوك قائلا "رحل المثقف الرفيع، متعدد المواهب شفيع شلبي الذى أفنى عمره فى الدعوة إلى "تحرير العقل"، وتبنى بمفرده إنتاج موسوعة "أعلام مصر فى القرن العشرين"، عبر المركز العربى للأفلام الوثائفية، الذى يملكه، وحاور من خلالها : المعمارى الكبير حسن فتحى، والأدباء المفكرين والفلاسفة : د. لويس عوض، نجيب محفوظ، د.يوسف إدريس، ود.زكي نجيب محمود .. وغيرهم".



مجدي الطيب





شفيع شلبي عاش حياته يدعو إلى مجابهة مختلف التحدياتوتابع قائلا: "عاش حياته يدعو إلى مجابهة مختلف التحديات، بالمشاركة في تأسيس "الدولة"، وهو الأمر الذى يتأتى، فى رأيه، ببناء مؤسساتنا الشعبية، من نقابات دستورية عصرية مستقبلية، و جمعيات شعبية فاعلة، واتحادات قوية مؤثرة، باعتبارها لبنات تأسيس دولة الشعب المصري العظيم".

وأضاف" شفيع شلبي حكاية شاءت الظروف أن أتعرف عليها، بعد ما وضعتني في طريقه، وعملت معه، كما شهدت لحظة تأسيس المركز العربي للأفلام الوثائقية، ومن ثم تعرفت عليه عن قرب، وربما تتيح لي الأيام المقبلة الحديث عنه باستفاضة .. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم زوجته السيدة الفاضلة سميرة الشناوى ونجله الوحيد شادي وشقيقه الإذاعي عُمر وعائلته الصبر".