شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تعليقا على جلسة محاكمتها: أثق فى قضاء مصر وتحت أمره بأى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف، لـ"الخليج 365"، تعليقا على تحديد نيابة جنح قصر النيل لجلسة يوم 21 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمتها، "أثق فى القضاء المصرى وتحت أمره فى أى وقت، لحد دلوقتى مستلمتش أى إعلان يخص الموضوع ده بس أنا جاهزة وعلى ثقة فى قضاة مصر".

وحددت نيابة جنح قصر النيل، اليوم الخميس، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.

وكان قد تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا فى دعواه أنه فى أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها فى حوار تليفزيونى، وتحدثت عن بروز مؤخرتها، وبناء عليه حددت نيابة جنح قصر النيل، اليوم الخميس جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.