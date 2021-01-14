شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية بثينة توكل: تامر حسنى الوحيد الذى تتوافر فيه مواصفات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد "أرفع إيدك" للنجم تامر حسنى " التريند " الأول على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " بعد غنائه أمس فى حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد.

من ناحية أخرى علقت الإعلامية بثينة توكل خلال برنامجها "القاهرة اليوم " قائلة إن اختيار النجم تامر حسنى للمشاركة فى الأحداث الكبيرة التي تتم بمصر اختيار موفق لأنه يعتبر واجهة مصر الفنية التي تشرفنا أمام العالم، وهو الوحيد الذى تتوافر فيه كل المواصفات العالمية.

وتقول كلمات الأغنية:

الشمس والروح والنيل.. والأرض اللى تكفى وتشيل.. ده براح للقى ملايين

على غنوة وأعلام فوق طايرين.. ارفع أيدك عالى.. قاعد ليه تعالا

رج الأرض بصوت عالى.. خلى العالم يشفوك.. غنى غنى وقول يا غنى غنوة للحياة، يلا بينا دى لغة واحدة بنا

كان نجم الجيل تامر حسنى، قد أحيا أمس، حفل انطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رقم 27، والتى تحتضنها مصر من أمس حتى نهاية يناير الجارى، بصالة استاد القاهرة الدولى، وشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعطى إشارة البدء لانطلاق البطولة.

وقدمت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حفلا مبهرا شهد العديد من الفقرات الفنية التى أبهرت جميع الحضور والمشاهدين من مختلف دول العالم.