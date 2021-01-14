مفاجأة غير متوقعة من الأمير هاري وميغان ماركل لكيت ميدلتون لمناسبة يوم ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أشار تقرير لموقع Fox News الى أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون تلقت هدية مفاجئة من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لمناسبة يوم ميلادها الـ39 الذي صادف في 9 كانون الثاني (يناير) الجاري (2021).

وذكر التقرير أن زوجة الأمير وليام شعرت بالدهشة بسبب هذه الهدية غير المتوقعة التي أُرفقت ببطاقة معايدة. وفي السياق نفسه، قال مصدر لصحيفة US Weekly: “كانت مفاجأة سارة. لم تتوقع كيت الحصول على أي شيء من الزوجين”.

كذلك أشار مصدر مقرّب من الزوجين الملكيين إلى أنهما احتفلا بالمناسبة مع أولادهما الثلاثة: الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وفي جانب آخر، أشار موقع Fox News إلى أن من المتوقع حضور الأميرين وليام وهاري معاً حفل إزاحة الستار عن تمثال والدتهما الراحلة الأميرة ديانا، والذي تُرتقب إقامته في قصر كينسنغتون.

ويشار إلى أن أفراد الأسرة الملكية يتبعون الإجراءات اللازمة التي فُرضت في بريطانيا إثر ازدياد كبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد. وكان القصر الملكي قد أعلن منذ أشهر قليلة إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بالفيروس قبل أن يشير في وقت لاحق إلى شفائه منه.