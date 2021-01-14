عاجل – إحالة رانيا يوسف للقضاء بتهمة “الفعل العلني الفاضح “

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: في تطور جديد لأزمة تصريحاتها لبرنامج الفارس” الذي يذاع على إحدى القنوات العراقية، حددت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، جلسة 21 شباط (فبراير) المقبل، لمحاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.

تأتي المحاكمة على خلفية بلاغ ضد رانيا يوسف، والذي تضمن ظهورها بأحد اللقاءات التلفزيونية تتحدث عن مفاتن جسدها وبروز مؤخرتها. تلقت جهات التحقيق ثمانية بلاغات، ضد الفنانة بسبب تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة، والتي تعد خادشة للحياء.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أثارت الجدل والانتقادات ضدها، بسبب مقطع فيديو نشرته على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ”إنستغرام”، وعبر صفحتها على “فيسبوك”، لبرومو من لقائها التلفزيوني في حلقة رأس السنة من برنامج “مع الفارس”.

وفي البرومو سألها المذيع العراقي نزار الفارس عن إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستاناً أبيض شفافاً أبرز مفاتن مؤخرتها، لتصدم رانيا المشاهدين بتصريحات حاولت أن تدافع بها عن نفسها قائلة: “مؤخرتي أنا بس مؤخرة الفنانات كلهم، بس يمكن لأن مؤخرتي أنا مميزة”.

وكانت رانيا قد أثارت جدلاً في مهرجاني القاهرة السينمائي الدولي بنسختيه 2019، 2020، بعدما ظهرت بإطلالتين مثيرتين ظهرت فيهما من الخلف وقد كشفت عن الجزء السفلي بالكامل مما أثار الانتقادات ضدها فدافعت في عام 2019 عن نفسها بأن بطانة الفستان ارتفعت دون أن تشعر وهو ما كذبه ظهور ابنتها في مهرجان القاهرة 2020 عندما ارتدت نفس الفستان وظهر نصفها السفلي كله، في حين ارتدت رانيا في ختام مهرجان القاهرة الماضي بإطلالة لم تختلف كثيراً عن التي ظهرت بها العام الذي سبقه.