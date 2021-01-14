بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 43 دقيقة مضت التعليقات على إلهام الفضالة في “عداني العيب”.. قاسية وبخيلة وذات تركيبة خاصة جدًا مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: فطيم هي طفلة عاشت وحيدة إثر وفاة والديها، وتُرِكت لمواجهة مصيرها في الحياة ضمن الدراما الاجتماعية الخليجية “عداني العيب” للكاتب علي الدوحان والمخرج محمود الدوايمة وبطولة النجمة إلهام الفضالة وكوكبة من الممثلين.

مع انطلاقة الأحداث، تعرض فطيم جوانب من حياتها، انطلاقاً من المسكن المتواضع الذي تعيش فيه، وتعرج على مرحلة الطفولة التي أمضتها في ملجأ للأيتام إثر وفاة والديها، وهو المكان الذي شكل شخصيتها القاسية، قبل أن تستقل في منتصف العمر، وتعيش لوحدها، من دون أن تعرف الشعور بالراحة ولو لمرّة، وذلك بسبب خوفها الدائم من المستقبل. تصادف المرأة في حياتها، الرجل الطيب راشد الذي يحاول أن يضفي بعض السعادة على يومياتها لكن من دون جدوى، ثم الجار خميس وأسرته الذين سيسعون إلى الاستفادة مما تخبئه فطيم.

يُعرض “عداني العيب”، من بطولة إلهام الفضالة، أحمد السلمان، يعقوب عبد الله، شهد الياسين، غدير السبتي، أسامة المزيعل، شيلاء سبت، عهود الجدعان، جنى الفليكاوي، رهف غيتارا، وبمشاركة انتصار الشراح، أحمد البارود، عبد الله الحمادي، مع ظهور خاص للنجمة صمود الكندري، تأليف علي الدوحان وإخراج محمود الدوايمة، على MBC1 ابتداءً من الأحد 17 كانون الثاني/ يناير عند الساعة15:00 بتوقيت غرينتش، 18:00مساءً بتوقيت السعودية.