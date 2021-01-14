زوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف تطورات حالته الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت عائدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، أن زوجها ما زال في غيبوبة وطالبت جمهوره بالدعاء له.

وكتبت عائدة في تغريدة على موقع "تويتر": "للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد سامي ما زال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض".



وخضع الفنان خالد سامي، مؤخرا، لعملية زراعة للكبد، بعد تدهور حالته الصحية أثناء غسيل الكلى، إلا أنه وبعد الإعلان عن نجاح العملية، تدهورت مرة أخرى حالته الصحية ودخل في غيبوبة نقل على أثرها إلى غرفة للعناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

وخالد سامي ممثل ومخرج ومؤلف، وأحد أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والخليج.

وعرف سامي بأدواره الكوميدية في العديد من الأعمال من بينها السلسلة الشهيرة "طاش ما طاش" و"شباب البومب"، وشارك كذلك في عدد من الأعمال الدرامية المصرية، منها مسلسل "بوابة المتولي".