إليسا تهجر "واتساب".. وأحلام تستعين برأي الجمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الشروط الجديدة الخاصة بتطبيق "واتساب" مخاوف عدد كبير المستخدمين، لاسيما وأن الأمر يهدد بانتهاك الخصوصية، ما دفع عددا من المشاهير لهجرة التطبيق.

وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا منذ ساعات مغادرتها تطبيق التراسل الفوري "واتساب"؛ اعتراضاً على الشروط والقواعد الجديدة التي وضعتها الشركة منذ بداية العام الجديد.





وجاء إعلان الفنانة إليسا، عبر صفحتها على موقع "تويتر"، قائلة: "أعتقد أنني سأترك واتساب وسأنتقل إلى تطبيق آخر".

فيما فضلت الفنانة الإماراتية أحلام التهديد بترك التطبيق فقط، وطرحت الفكرة على الجمهور عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت تغريدة قصيرة تستفتي فيها رأي متابعيها، إن كانوا سيواصلون استخدام واتساب أم سيقومون بحذفه.

ويتعرض 2 مليار مستخدم لتطبيق "واتساب" إلى مشاركة بياناتهم مع "فيسبوك" بالإجبار، وإلا يحرمون من خدمات واتساب.



وسيُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتباراً من الثامن من 8 فبراير/شباط.