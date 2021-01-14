كورونا تدفع شاكيرا الى بيع حقوق أغنياتها الـ 145

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أتمت الفنانة الشهيرة شاكيرا صفقة بيع حقوق أغنياتها الـ 145 مع شركة "هيغنوسيس سونغ فاند" المسجلة في بورصة لندن.

وتأتي الصفقة بعد ان أثرت جائحة كورونا على إيرادات المغنيين حول العالم ولجوء الكثير منهم الى بيع حقوق ألبوماتهم الموسيقية.

وكانت باعت النجمة أكثر من 80 مليون تسجيل، وحصلت ثلاث مرات على جائزة غرامي، ولديها قائمة متابعين ضخمة على منصتي البث الموسيقي "سبوتيفاي" و"يوتيوب". وعزز انتعاش البث الموسيقي الإلكتروني، الذي أعاد الكثير من الأغاني القديمة إلى موقع الصدارة هذه الأيام، من قيمة الاستثمار في هذا المجال.

وقالت شاكيرا في بيان لها: "كل أغنية تعكس ما كنت عليه وقت كتابتها، لكن بمجرد أن تخرج الأغنية إلى العالم، فهي لا تكون ملكا لي وحدي بل لكل من يقدرونها... أعلم أن هيجنوسيس ستكون بيتا عظيما لأغنياتي".

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