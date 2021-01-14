عازف الغيتار في "نايتويش" يترك فرقة الميتال السيمفونية الفنلندية الشهيرة

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هلسنكي: أعلن عازف الغيتار في فرقة الميتال السيمفونية الفنلندية "نايتويش" الثلاثاء أنه سيترك الفرقة ويتنحى "عن الحياة العامة"، بسبب خيبة أمله في شأن قطاع الموسيقى.

ونشر ماركو هيتالا رسالة طويلة على "تويتر" أوضح فيها أن لديه "أموراً ينبغي إعادة النظر فيها"، مضيفاً "بقائي سيكون خطراً بالنسبة إليّ وبالنسبة إلى المحيطين بي".

ويتهم الموسيقي البالغ من العمر 54 عاماً منتجي الموسيقى بالضغط على الفنانين و"تقاسم الأرباح بشكل غير عادل".

وأسست "نايتويش" في أواخر تسعينات القرن العشرين، وحققت شهرة عالمية في مطلع العقد الأول من القرن الحالي، ويعود الفضل في ذلك خصوصاً إلى صوت مغنيتها تاريا تورونين التي تركت المجموعة عام 2005.

وانضم ماركو هيتالا إلى الفرقة عام 2001 كعازف غيتار ومغنٍ مشارك. وبلغ حجم مبيعات أسطوانات "نايتويش" عالمياً نحو تسعة ملايين، علماً أن فنلندا تعتبر من أهم الدول في مجال موسيقى الميتال.