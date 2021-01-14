شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنتجة لـ حماقى تقاسمت أرباح "بنت الجيران" بعد الـ100 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر داخل الشركة المنتجة لـ محمد حماقى "نجوم ريكوردز"، لـ"الخليج 365"، إن أرباح بنت الجيران تقاسمتها الشركة مع مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال بنسب مختلفة حسب رؤية الشركة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت تحصيل الأرباح بعدما حققت الأغنية 100 مليون مشاهدة، حيث تحدث مسئولو الشركة مع مطربى المهرجانات على حذف الأغنية من "يوتيوب" وغلقها، لكن طلب الأخيران من مسئولى الشركة عدم حذفها ومحاولة إرضاء الشركة حسب رؤيتها وما يرضيها، خاصة أن أغنية بنت الجيران، تم اقتباس لحنها من أغنية "حاجة مستخبية" التى أنتجتها الشركة ضمن ألبوم حماقى.

وقد نشرت أخباراً تفيد بأن النجم محمد حماقى قد حصل على أرباح أغنية بنت الجيران، وذلك حسب تصريحات أحد مديرى إدارة موقع "يوتيوب"، وهو ما نفاه أحد مسئولى شركة نجوم ريكوردز المنتجة لأالبوم محمد حماقى.

وفى سياق آخر يحضر محمد حماقى لألبومه الجديد، والذى يعد مفاجأة كبيرة لجمهوره في مصر والوطن العربى، حيث من المقرر أن يضم الألبوم 12 أغنية ومن الممكن أن تتقلص أو تزيد حسب رؤية حماقى والشركة المنتجة الفنية، ويتعاون حماقى مع العديد من الشعراء والمحنين والموزعين، ولكن يتكتم التفاصيل وأعلانها في حينه.