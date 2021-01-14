شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تستعيد ذكرياتها مع كريمة مختار وعزت أبو عوف: وحشتونى أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت النجمة بشرى ذكرياتها مع النجمة الراحلة كريمة مختار والنجم الراحل عزت أبو عوف، ونشرت مجموعة صور معهما خلال مشاركتها معهم في عدد من الأعمال الفنية، وذلك عبر خاصية "ستوري" بحسابها بموقع "انستجرام"، مؤكدة أنها ما زالت تتذكرهما دائما.

وعلقت على إحدى الصور قائلة :"وحشتوني أوي زمن الخير والمحبة والسلام والذوق والشياكة واللياقة والطيبة ومحبة الناس بدون حساب وبدون مصالح.. ذكريات من مسلسل العمة نور 2003".



بشري

كما علقت على صورها مع النجمة الراحلة كريمة مختار قائلة :"وحشتيني يا غالية ومش بنساكي وحشني حبك ودعمك وحشنا زمنك وخيرك و طلتك الطيبة الحنينة والرقى والبركة والعطاء اللي كنتي انتي سفيرتهم على الشاشة.. ادعيلنا من عندك عشان العالم عندنا اوحش اوي من بعدك".



بشريي

من ناحية أخرى الفنانة بشرى عبرت فى وقت سابق عن نظرتها للحياة فى الأيام الأولى من العام الجديد 2021، حيث وصفت الحياة في مجملها بأنها عبارة عن رحلة أشبه بالسفينة وسط البحار، ولهذا اختارت أن يكون الظهور الأول لها في العام الجارى، موافقاً لما تؤمن به، حينما أطلت من البحر حينما ظهرت فى أول صورة لها بعام 2021 أثناء قيادتها قارب، وكأنها قبطان، مثلما بدا عبر حسابها على موقع فيس بوك.

وكتبت الفنانة بشرى: "أول صورة في السنة الجديدة.. ربنا يجعلها سنة في جمال الطبيعة بتاعة ربنا ويكرم أصحاب القلوب البيضا ويديكم راحة بال اللون الأزرق".