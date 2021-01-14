شفيع شلبي مذيع وممثل ومؤلف ومخرج.. 4 أوجه لفنان متكامل ومتمرد على الثوابت

القاهرة - سامية سيد - شفيع شلبي توفى صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 73 عاما، وهو من مواليد 2 مايو عام 1947، تخرج شفيع شلبي فى كلية الزراعة، ثم عمل كإذاعى وممثل ومخرج، فيمكننا القول أن شفيع شلبي فنان متكامل.

شفيع شلبي أول مذيع متمرد على فكرة ارتداء بدلة فى البرامجشفيع شلبي كان أول مذيع تليفزيونى يقدم برامج بملابس كاجول، وهذا غير معتاد فى مهنة الإعلام وتمرد على فكرة أرتداء البدلة والكرافتة، ولذلك أطلق عليه المذيع "المنكوش"، فى أول حياته المهنية أدار حوارا مع الراحل يوسف السباعى عام 1971 انتهى بإيقاف البرنامج، حيث كان الأخير وزيرا للثقافة حينها، ورأى تجرأ فى الأسئلة التى أجريت معه، وتم منعه من الظهور بقرار جمهورى بسبب مواقفه السياسية عام 1981.

شفيع شلبي اشترك فى 3 أفلام وهى "العوامة 70" مع النجم الراحل أحمد زكى عام 1981، و"خلف أسوار الجامعة" عام 1981، و"علياء والمدينة" عام 1979.

شفيع شلبي ألف وأخرج بعض الأفلام التسجيلية الوثائقية التى بثها عبر قناة خاصة أسسها على يوتيوب، أبرزها: العيد فى الصعيد، الشارع المصرى عبر التاريخ، شفيع شلبي فى قلب الشارع المصرى.