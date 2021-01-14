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شكرا لقرائتكم خبر عن شفيع شلبي مذيع وممثل ومؤلف ومخرج.. 4 أوجه لفنان متكامل ومتمرد على الثوابت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شفيع شلبي توفى صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 73 عاما، وهو من مواليد 2 مايو عام 1947، تخرج شفيع شلبي فى كلية الزراعة، ثم عمل كإذاعى وممثل ومخرج، فيمكننا القول أن شفيع شلبي فنان متكامل.
شفيع شلبي أول مذيع متمرد على فكرة ارتداء بدلة فى البرامجشفيع شلبي كان أول مذيع تليفزيونى يقدم برامج بملابس كاجول، وهذا غير معتاد فى مهنة الإعلام وتمرد على فكرة أرتداء البدلة والكرافتة، ولذلك أطلق عليه المذيع "المنكوش"، فى أول حياته المهنية أدار حوارا مع الراحل يوسف السباعى عام 1971 انتهى بإيقاف البرنامج، حيث كان الأخير وزيرا للثقافة حينها، ورأى تجرأ فى الأسئلة التى أجريت معه، وتم منعه من الظهور بقرار جمهورى بسبب مواقفه السياسية عام 1981.
شفيع شلبي اشترك فى 3 أفلام وهى "العوامة 70" مع النجم الراحل أحمد زكى عام 1981، و"خلف أسوار الجامعة" عام 1981، و"علياء والمدينة" عام 1979.
شفيع شلبي ألف وأخرج بعض الأفلام التسجيلية الوثائقية التى بثها عبر قناة خاصة أسسها على يوتيوب، أبرزها: العيد فى الصعيد، الشارع المصرى عبر التاريخ، شفيع شلبي فى قلب الشارع المصرى.
شفيع شلبي منسق "التوافق الوطنى" ورئيس المهرجان العربى للتليفزيون 1994شفيع شلبي أدى دوره السياسى كمنسق "التوافق الوطنى" بين القوى السياسية فى مصر عام 1995، وعمل رئيساً لـ"لجنة التنسيق بين النقابات المهنية المصرية" فى 1995، كما تولى شفيع شلبي إدارة "المهرجان العربي للتليفزيون" عام 1994، وانتخب شفيع شلبي فى مجلس نقابة المهن السينمائية لدورتين متواليتين في العقد الأخير من القرن العشرين، كما انتخب شفيع شلبي لمجلس اتحاد السينمائيين التسجيليين عام 1990، ولمجلس جماعة الفنانين والكتاب عام 1999.