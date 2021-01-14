شكرا لقرائتكم خبر عن درة تستعد لفيلم "الكاهن" بعد احتفالها بعيد ميلادها أمس.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن احتفال الفنانة التونسية درة أمس بمناسبة عيد ميلادها لم يعطلها عن العمل، حيث أشارت اليوم من خلال ستورى حسابها على موقع انستجرام، إلى عملها على فيلم "الكاهن"، حيث نشرت صورة لسيناريو الفيلم، وذلك بعد يوم واحد من احتفالها مؤخراً بعيد ميلادها أمس الأربعاء.



درة وسيناريو الكاهن

وكانت أعربت الفنانة التونسية درة فى وقت سابق عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الكاهن"، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها لأنها تقدم فيها شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة.

وأضافت أن أحداث الفيلم مشوقة، مؤكدة أنها لا تريد حرق شخصيتها في الفيلم لكنها ستكون مفاجأة للجمهور، كما لفتت إلى أن عقد جلسات عمل قبل انطلاق التصوير ودراسة تفاصيل الشخصية، هو أمر مهم للغاية حيث يعطي الممثل ثقة في التعامل مع الدور طوال الوقت خاصة أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب في إطار أفلام الحركة (أكشن).

وأشارت إلى أنها لم تستغرق وقتا طويلا للموافقة على شخصيتها بعدما وجدت الدور مركبا وفيه تناقضات كبيرة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الكبير حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح، وفاطمة كمال، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.