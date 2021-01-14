شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى صلاح: حياتى الشخصية مش مشاع وقريبا أعلن تفاصيل زواجى من سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نانسى صلاح لـ"الخليج 365"، إن حياتها الشخصية ليست "مشاع" لأحد، وأنها ترغب في أن تكون حياتها الخاصة مع عائلتها فقط، خصوصا أنها أرتدت دبلة الخطوبة منذ 18 ديسمبر، لافتة إلى أنها ستعلن تفاصيل زواجها من المخرج سامح عبد العزيز قريباً، وأن ما يتردد في كل مكان ليس له أساس من الصحة .



سامح عبد العزيز ونانسى صلاح

وأكدت نجمة برنامج SNL بالعربى، أنها حالياً تقرأ عددا من السيناريوهات حتى تتكمن من اختيار أحدهم للمشاركة به في الفترة المقبلة، خاصة أن نانسى تصور حالياً فيلم "ماما حامل" مع النجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد، سامى مغاورى، ودينا محسن ويزو، وهدى المفتى، من تـأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.

نانسى صلاح شاركت مؤخرا في مسلسل "اسود فاتح" الذى عرض على إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هيفاء وهبى، وأحمد فهمى، شريف سلامة، صبرى فواز، معتصم النهار، روجينا، وعدد كبير من الفنانين، إحراج كريم العدل.