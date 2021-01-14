شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "أهل الكهف" يعودون بالزمن فى لوك جديد خلال صورة ترويجية للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة غادة عادل لأحدث أفلامها "أهل الكهف"، وذلك بعدما نشرت صورة لأبطال العمل، ضمت كلاً من الفنان خالد النبوى، ومحمد ممدوح بالإضافة إلى محمد فراج، حيث ظهروا معاً بصورة ولوك مغاير تماماً على طريقة الشخصيات التاريخية.



أبطال أهل الكهف

وكانت النجمة غادة عادل ظهرت أمس من خلال حسابها على موقع إنستجرام، فى صورة روجت بها لفيلمها الجديد "أهل الكهف"، بعدما نشرت بوستر له ظهرت فيها على شكل الملكات، وما إن نشرت الصورة حتى انهالت عليها تعليقات متابعيها ممن أثنوا على الصورة وأكدوا انتظارهم طرح الفيلم.

كما كشف الفنان القدير محمود حميدة، أمس عن صورة جمعته مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور، من كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف"، حيث نشر الصورة عبر حسابه على انستجرام، أتبعها بالقول: "مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور من تصوير فيلم أهل الكهف".

فيلم "أهل الكهف" يشارك فى بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبرى فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وكان آخر أفلام المخرج عمرو عرفة "آخر ديك فى مصر" عام 2017 الذى شارك فى بطولته هالة صدقى، مى عمر، انتصار، أحمد حلاوة، شيماء سيف، ملك قورة، ليلى عز العرب، محمد ثروت، محمد سلام، محمد على رزق، وآخرون، من تأليف أيمن بهجت قمر.