شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تشيد بفتاة تحول نفسها بالميكب لصورة والدها: شاطرة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها ومتابعيها بفيديو لفتاة تحول نفسها لصورة والدها الراحل محمود ياسين باستخدام الميكب، وعلقت على الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"ياجماعه شوفوا البنت القمر دى بتعمل ميكاب لنفسها تتحول بقدره قادر وكأنها ابويا النجم محمود ياسين برافو انت شاطره جدا ".



الفتاة بعد الميكب



بعد وضع الميكب

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين شاركت متابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام" فيديو لوالدها النجم الراحل محمود ياسين، يهنئ خلالها الأقباط بـ عيد الميلاد المجيد، حيث قال فى الفيديو "أحمل لكم كل المحبة والتقدير الأخوة المسيحين.. المسلمين والمسيحيين أبناء هذا الوطن ربنا يعيد عليكم كل الأيام بالصحة والسعادة ودايما اشقاء واحباء"، فيما علقت رانيا على الفيديو قائلة، "عيد مجيد سعيد على كل المصرييين مسيحيين ومسلمين دايما متجمعين فى الأعياد على خير يارب كل عام وانتم بخير أخواتنا العزاز.. رحمه الله عليك يا أبى".