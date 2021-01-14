شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يحذر من شخص ينتحل شخصيته ويطالب نجوم بالمشاركة فى فيلم من إنتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النجم يوسف الشريف جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك" من وجود شخص ينتحل شخصيته ويتواصل مع عدد من نجوم الفن في سوريا ولبنان للمشاركة في فيلم من إنتاجه، وكتب :"عرفت مؤخراً أن في حد منتحل شخصيتى وبيتواصل مع نجوم وشخصيات تعمل بالوسط الفنى فى سوريا ولبنان (لهم كل الاحترام والتقدير) وبيطلب منهم مشاركته فى فيلم من انتاجه وعرفت برضه ان الحمد لله محدش فيهم صدقه".



يوسف الشريف

وتابع :"فبعد انتحال شخصيتي كذا مره حبيت اوضح الاتي: ١-انا مش بتواصل مع اي فنان واطلب منه مشاركتي في اي عمل انا بعمله عشان دي مسؤولية شركة الانتاج اللي انا بتعامل معاها. ٢- انا مش ناوي الحقيقة أنتج أى عمل فنى ولا عندى الامكانيه لده".

وأختتم كلامه قائلا، "ارجو من الجميع التأكد من هوية الشخص المتصل ٤-اي حد يكلم اي فنان في مصر او بره مصر ويقوله انا يوسف الشريف وتعالى اعمل فيلم معايا يبقى نصاب....وشكراً".

النجم يوسف الشريف يستعد لمسلسله الجديد كوفيد 25، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث وضع المخرج أحمد نادر جلال قائمة بأسماء الممثلين، وتجرى حاليا الشركة المنتجة إبرام التعاقدات، ويجرى الثنائي الشريف ونادر جلال جلسات عمل للوقوف علي التفاصيل النهائية للمسلسل.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.