غدا.. مي كساب تطرح أغنية "اسم الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستعد الفنانة مي كساب لطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "اسم الله"، غد الجمعة في تمام الخامسة مساء على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

ونشرت "مي" برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

الأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان مي كساب، وتوزيع أسامة طارق، ومن المقرر تقديمها في شكل فيديو كارتون، لكي يتناسب مع طبيعة وفكرة الأغنية.

يذكر أن مي كساب تشارك في بطولة الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "اللعبة" المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021، وهو من بطولة شيكو، هشام ماجد، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل.