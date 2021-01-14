العصر الذهبي.. هكذا نعت إلهام شاهين وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية.

وكتبت: "الله يرحم وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف ويجعل مثواه الجنه يارب بإذن الله، قدمنا في عصره أروع وأجمل الأعمال الدرامية التي أسعدت الوطن العربي كله، مع كبار النجوم وأهم الكتاب وأقوى المخرجين"

وتابعت: "أعمال ستظل علامات بارزة في تاريخ الدراما المصرية، لن ينسى المشاهد العربي مسلسلات مثل ليالي الحلمية أو نصف ربيع الآخر أو الحاوي أو البراري والحامول أو قصة الأمس، أعمال لكبار الكتاب مثل أسامة أنور عكاشة ومحمد جلال عبدالقوى وصفاء عامر ويسري الجندى ومحسن زايد".

وأضافت: "أقوى المخرجين مثل يحيى العلمي وإنعام محمد علي ومحمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ وحسن سيف الدين، كان زمنا جميل العصر الذهبي للدراما المصرية، وأكبر إنجاز قدمه لنا معالي الوزير الأسبق هو هذا الصرح العظيم، مدينة الإنتاج الإعلامي التي تم افتتاحها بمسلسل البراري والحامول فى الحي الريفي والذي تشرفت ببطولته في التليفزيون بعد أن قدمته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للإذاعة".

واستكملت: "كان أول مشهد تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي التي افتتحها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، الله يرحمهم جميعا، سنتذكرهم دائما بكل الخير".

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل أيضًا منصب وزير الإعلام الأسبق