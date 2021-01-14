أبرزهن نادية لطفي ومريم فخر الدين وليلى علوي.. تعرف على جميلات برج "الجدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تمتاز أنثى الجدي بالجمال والجاذبية، لذا نجد الفنانات مواليد برج "الجدي" يتمتعن بجاذبية وسحر ميزهن عن غيرهن.

وهنا نعرض لكم أبرز الفنانات مواليد برج الجدي:

كوثر شفيق

ولدت الفنانة كوثر شفيق في 23 ديسمبر 1930، وعلى الرغم من أنها لم تحظ بشهرة واسعة، إلا أنها ارتبطت بالمخرج الكبير عز الدين ذو الفقار، بعد انفصاله عن الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

نور الهدى

صاحبة الصوت العذب الفنانة اللبنانية نور الهدى، من مواليد 24 ديسمبر 1924.

ميمي شكيب

النجمة الكبيرة ميمي شكيب، من مواليد 25 ديسمبر 1913، وتعتبر من أشهر نجمات العصر الذهبي للسينما.

غادة عادل

الفنانة غادة عادل تعتبر من أشهر فنانات جيلها، وهي من مواليد 25 ديسمبر 1974.

هنا شيحة

ولدت الفنانة هنا شيحة في 25 ديسمبر 1982، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة حلا شيحة.

ناهد صبري

الراقصة ناهد صبري، امتازت بجمالها ورشاقتها، وولدت "ناهد" في 28 ديسمبر 1927.

أميرة فتحي

الفنانة أميرة فتحي ولدت في 28 ديسمبر 1974، ومن أشهر أعمالها "صباحو كدب"، و"فرقة بنات وبس".

أم كلثوم

لعلها أكثر مواليد برج الجدي حضورا وذكاءً وجاذبية، فقد ولدت سيدة الغناء العربي أم كلثوم في 31 ديسمبر 1898.

دنيا سمير غانم

ولدت الفنانة دنيا سمير غانم، في 1 يناير 1985، وتعتبر "دنيا" من أكثر فنانات جيلها موهبة وحضور.

نادية لطفي

جميلة الجميلات الفنانة نادية لطفي، ولدت في 3 يناير 1937، وتعتبر من أشهر نجمات السينما المصرية.

نيللي

النجمة الكبيرة نيللي من مواليد 3 يناير 1949، واشتهرت بتقديم "الفوازير" وعدد من الأفلام الاستعراضية.

إلهام شاهين

النجمة الجميلة إلهام شاهين، من مواليد 3 يناير 1961، وتعتبر من أشهر النجمات على الساحة الفنية.

سهير زكي

في 4 يناير 1945، ولدت الراقصة الشهيرة سهير زكي، وتعتبر أشهر الراقصات المصريات.

ليلى علوي

النجمة الجميلة ليلى علوي، ولدت في 4 يناير 1962، ومن أشهر أعمالها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الأنثى".

نجوى فؤاد

الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، من مواليد 6 يناير 1943، وامتازت بأداء لم يشبه غيرها من الفنانات في تقديم الرقص الشرقي.

مريم فخر الدين

تعتبر من أشهر وأجمل نجمات السينما المصرية، وولدت الفنانة مريم فخر الدين في 8 يناير 1933.

سميرة سعيد

الفنانة المغربية سميرة سعيد، ولدت في 10 يناير 1958، وهي من أشهر المطربات على الساحة الفنية.

درة

الفنانة التونسية درة، من مواليد 13 يناير 1980، واحتفلت درة أمس بعيد ميلادها بصحبة زوجها وعدد من الأصدقاء.

نورهان

الفنانة نورهان من مواليد 15 يناير 1982، وحققت شهرتها بشكل أكبر من خلال الدراما التليفزيونية.

دلال عبدالعزيز

الفنانة دلال عبدالعزيز من مواليد 17 يناير 1960، كما أن زوجها الفنان الكبير سمير غانم مواليد 18 يناير.

أنغام

الفنانة الكبيرة أنغام من مواليد 19 يناير 1972، وتعتبر من أشهر المطربات على الساحة الفنية.

مي عز الدين

الفنانة مي عز الدين، من مواليد 19 يناير 1980، وحققت "مي" شهرة واسعة منذ بداية ظهورها مع الفنانة يسرا في مسلسل "أين قلبي".