"اكتشفت خيانة زوجها وأخفت حقيقة نجلها".. أبرز تصريحات سماح أنور في its show time

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حلت الفنانة سماح أنور، ضيفة على برنامج its show time، عبر قناة (سي بي سي) مع الإعلامية هبة الأباصيري .

الحلقة التي أثارت جدلا كبيرا، كشفت من خلالها سماح أنور، عددا من التصريحات، نستعرضها معكم في التقرير التالي:

_ قالت إنها كانت تحب الرجال "الكبار في السن" ولا تنجذب للرجال في نفس عمرها.

_ كشفت أنها تزوجت مرة واحدة، وهو والد ابنها الوحيد "أدهم"

_ أوضحت أن فارق السن بينهما لم يكن كبيرا

_ قالت إنها أخفت خبر زواجها عن الجميع بناء على رغبة والديها، وفسرت الأمر أنهم كانوا يشعرون أن هذه الزيجة لن تستمر، كما أنها كانت في قمة نجوميتها في هذا الوقت، وخافوا أن يعطلها الزواج عن نجوميتها.

_ قالت إنها اكتشفت خيانة زوجها، فقررت إنهاء العلاقة.

_ قالت: "أنا عملت في أدهم ابني مقلب كبير أوي، أنكرت وجوده شوية، كنت عايزة أرضي أبويا وأمي إلى حد كبير".

_ صرحت أنها كانت تدعي أنها تبنت "أدهم" ولم تكشف عن الأمر إلا بعدما أخبرها أن زملائه بالمدرسة يقولون أنها ليست والدته.

_ قالت: "وقتها قررت إني أعلن ده من خلال برنامج مع صديقي الإعلامي محمود سعد، لأن ضمن فقرات البرنامج كان فيه فقرة أن الضيف بيقول سر من أسرار حياته بيعلن عنه لأول مرة، وفجأة لقيتني عايزة أقول السر ده وهو إن أدهم ابني مش متبنياه".

_ أوضحت أن محمود سعد كان صديقها المقرب، "وزعل جدا" حينما علم أها أخفت عنه هذا السر طيلة هذه السنوات، حتى أن أنغام تدخلت للصلح بينهما.