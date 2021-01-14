أول تعليق من شقيقة سعاد حسني على وفاة صفوت الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت جانجاه عبدالمنعم، شقيقة النجمة الراحلة سعاد حسني، على خبر وفاة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، والذي اتهمته- في تصريحات تليفزيونية سابقة وبدون دليل- بـ"قتل السندريلا".

وقالت شقيقة سعاد حسني في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ربنا موّته بأقل مخلوقاته، كل هذا الجبروت مات بأقل مخلوقات المولى عز وجل، سبحانك يا رب، أنت سبحانك المنتقم الجبار".

كان الإعلامي، محمد الباز، أعلن مؤخرا أن صفوت الشريف، أصيب بفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن حالته الصحية حرجة، وذلك خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار". إلا أن ابنة الشريف نفت ذلك مؤكدة معاناة والدها من سرطان الدم.

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل منصب وزير الإعلام الأسبق.