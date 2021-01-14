بعد طلبه الدعاء لزوجته.. حمادة هلال يكشف عن "مفاجأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نشر الفنان حمادة هلال بوسترا دعائيا لعمل جديد يقدمه بالتعاون مع تطبيق تيك وتوك، دون الكشف عن تفاصيله، و اكتفى بعبارة انتظروا.

شادي عصام "مدير ومؤسس الشركة المنظمة"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: " الحدث يعد مفاجأة يقدمها الفنان حمادة هلال بالتعاون مع تطبيق تيك توك وشركة دي منتا، ومن المقرر أن يكون في أول شهر فبراير بالتزامن مع الاحتفالات بمناسبة عيد الحب".

وأضاف، " نقوم حاليا بإنهاء كافة التجهيزات لتقديم هذه المفاجأة، والتي هي أكبر وأهم من أن يكون حفل أون لاين عبر التطبيق".

ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مقربة من الفنان حمادة هلال لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية لزوجته د.أسما، تحسنت للغاية بعد خضوعها لفترة العزل المنزلي، عقب إصابتها بفيروس كورونا.

حمادة هلال كان قد طالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لزوجته بالشفاء عبر صفحاته في مواقع التواصل، وكتب: "يارب يشفيكي ويحفظك ويبارك لي فى عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي، أسألكم الدعاء أسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللي طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي".