بعد يوم من عرضه بالسينمات.. تعرف على إيرادات فيلم "وقفة رجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استقبلت دور العرض السينمائي مساء أمس الأربعاء، الفيلم الكوميدي "وقفة رجالة".

وحقق الفيلم في أول يوم من طرحه بالسينمات، إيرادات قدرها 82 ألف 278 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 9 أفلام أخرى، هي "الصندوق الأسود"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، "عفريت ترانزيت"، "صابر وراضي"، "ريما"، "حظر تجول"، "خان تيولا"، "الخطة العايمة".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محمد سلام، شريف دسوقي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة سوسن بدر.