بالصور.. دينا فؤاد توجه رسالة لابنتها: "هدية ربنا ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة دينا فؤاد، ابنتها زينة، بعيد ميلادها، ونشرت صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أغلى حاجة في حياتي وأحلى حاجة في دنيتي وأعز وأغلى حد لقلبي، ربنا يخليكي ليا، مش عارفة من غيرك حياتي كانت هتبقى عاملة إزاي".

وتابعت: "مليتي عليا دنيتي وفرحتي قلبي وعنيا، إنتِ هدية ربنا سبحانه وتعالى ليا، وأغلى هدية الحمد والشكر ليك يارب، أمنيتي ليكي في عيد ميلادك الستر والصحة، ربنا يحميكي ويحفظك من كل شر، بحبك قد كل حاجة حلوة وإنتِ كل حاجة حلوة".

من ناحية أخرى تشارك دينا فؤاد في بطولة مسلسل "جمال الحريم" الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة، وهو من بطولة نور، حازم سمير، خالد سليم، ومن إخراج منال الصيفي.