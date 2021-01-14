هل سينقل كانيي ويست إقامته إلى لندن بعد طلاقه لكيم كاردشيان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 04:34 مساءً - يبدو أن السنة السادسة والأخيرة من زواج نجمة الواقع كيم كاردشيان ومغني الراب كانيي ويست كانت عصيبة عليهما معاً،وعانيا الكثير ،وخلت حياتهما من أي نوع من السعادة والإستقرار حتى وصلا في النهاية إلى قرار الطلاق المشترك.



الألبوم الجديد سيحتوي على أغان تكشف معاناته على مر السنين

كيم كارداشيان وكانيي ويست



أعلن مغني الراب الأمريكي كانيي ويست"43 عاماً" عن رغبته في إعادة كتابة ألبومه العاشر "دوندا" حتى يكشف فيه تفاصيل وأسرار علاقته وانفصاله عن زوجته نجمة الواقع كيم كاردشيان البالغة من العمر"40 عاماً".

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصدر مقرب من المغني الأمريكي كانيي ويست ،قوله: " ألبوم كانيي الجديد سيكون حول علاقته وانفصاله عن كيم. كان يعمل عليه منذ عدة أشهر. طلبت كاردشيان من ويست عدم إذلال عائلتها علناً، لكن مغني الراب يعتزم إخبار المعجبين بالتفاصيل".

وتابع المصدر: " كانيي لن يدلي بأي تصريحات ،لكن الألبوم الجديد سيحتوي على أغان تكشف معاناته على مر السنين".

في وقت سابق، زعمت مصادر قريبة من المغني ويست أنه يفكر بالانتقال إلى لندن بعد الانتهاء من إجراءات الطلاق،وسيبحث عن منزل جيد فيه،لتوسيع قاعدته الجماهيرية،ولندن مدينة مناسبة لذلك،حيث تفكر كيم كاردشيان في حال عدم تنازل كانيي ويست لمنزل "كالاباساس" لها ولأطفالهما الأربعة في بيعه بمبلغ 60 مليون دولار ليتقاسما ثمنه،مثلما تقاسما كلفة تصميمه وتجديده .

يشار إلى أن الثنائي كانيي ويست وكيم كارداشيان حسب مصادر مقربة منهما،عاشا منفصلين لأشهر ،هي في منزلها العائلي،وهو في مزرعته الخاصة في وايومنغ،ويبدو أن انفصالهما هذا سرع في اتخاذهما قرار الطلاق ،وسيتم في حال اتفقا على طريقة مناسبة لتقاسم ثروتهما وأملاكهما المشتركة.

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