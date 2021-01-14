استياء منظمي حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة.. والسبب جوائز غرامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تم تأجيل Screen Actors Guild Award، في هوليوود لتكريم فناني السينما والتلفزيون إلى الرابع من أبريل حتى لا يتعارض مع موعد حفل جوائز غرامي الموسيقية، بحسب منظمي الحفل.

وجاء ذلك بعد إعلان القائمين على جوائز غرامي الأسبوع الماضي عن تأجيل الحفل الذي كان مقرراً إقامته في يناير إلى 14 مارس بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة لوس أنجلوس.

وكان منظمو حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة قد اختاروا 14 مارس موعداً لجوائز النقابة.

وقالت نقابة ممثلي الشاشة، التي تضم ممثلين وصحافيين وفنانين، إنها شعرت بخيبة أمل شديدة لأن الموعد الجديد لحفل جوائز غرامي يتعارض مع موعد حفلها.

جائزة نقابة ممثلي الشاشة هي جائزة رئيسية سنوية في هوليوود تُمنح من قبل نقابة ممثلي الشاشة وقد بدأت هذه الجائزة في 25 فبراير 1995، وتتكون حالياً من 120 ألف عضو.