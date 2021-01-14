بالصور – نانسي عجرم تتلقى درع المليون “لايك” من أنغامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تسلّمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم درع المليون إعجاب من أنغامي، بعد أن حصدت أغنيتها الشهيرة “عم بتعلق فيك” أعلى عدد إعجابات منذ تأسيس الموقع.

ونشرت نانسي عجرم عبر خاصية القصص القصيرة في موقع “إنستغرام” صورة الدرع. وفي تعليقها على هذا الإنجاز قالت: “يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية “عم بتعلّق فيك” من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان.”

من جانبه قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ “نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية “عم بتعلّق فيك” ونتمنّى لها النجاح المتواصل.”

إشارةً إلى أنّ “عم بتعلّق فيك” راكمت أكثر من 27 مليون إستماع وهي في صدارة أغنيات نانسي الأكثر استماعًا على أنغامي، تليها مباشرةً “معقول الغرام” و”حاسة بيك”.