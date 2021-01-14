في فيديو مركّب – دنيا بطمة تتعرض للتنمر بسبب شكلها في بداياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قام بعض الناشطين على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بتركيب مقطع مصور للفنانة المغربية دنيا بطمة. وتبين أن مشاهده أخذت من أرشيفها حيث ظهرت فيه بإطلالات مختلفة.

وأظهر ناشرو المقطع من خلاله الفرق بين شكلها في بدياتها وشكلها الحالي. وهو ما أثار موجة من التنمر على عدد من الحسابات. ورأى بعض المتابعين أنها أجرت الكثير من التعديلات على مظهرها ما أدى إلى تغيره بشكل تام.

وجاء في التعليقات القاسية: “ما تضحك ع شكلها اول لمن تشوف نفسها؟” و”بعتولها الفيديو تبع قبل لأنها كتير عايشة الجو ب بعد” و” لاتعليق” (مع إيموجي الوجوه الضاحكة).

ويشار إلى أن دنيا تلفت الأنظار بإطلالاتها بعد ولادة طفلتها الثانية. ويشير بعض المتابعين في هذا السياق إلى أنها خسرت الكثير من الوزن الزائد في أيام قليلة فيما يرى آخرون أنها ما زالت ممتلئة وخصوصاً في منطقة الأرداف منتقدين ارتداءها السراويل الضيقة اللاصقة.

ويذكر أنها لفتت الأنظار وأثارت إعجاب أكثر من 100 ألف متابع مؤخراً بظهورها مرتدية القفطان التقليدي.