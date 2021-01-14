شكرا لقرائتكم خبر عن دواليبا تواجه سلسلة انتقادات بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة العالمية دوا ليبا لسلسلة من الانتقادات خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن طلبت من جمهورها "البقاء فى المنزل" أثناء الإغلاق الأول لكنها كستر تطبيق نصيحتها على نفسها، بل سافرت فى جميع أنحاء العالم.

تعلم جيدا كيف تستمتع المغنية الشهيرة دوا ليبا وصديقها السوبر موديل الشهير أنور حديد ( 21 عاما ) ، وكان سفرها منذ أيام معدودة مع أنور وعدد من أصدقائها وسط جائحة فيروس كورونا " COVID-19 " للمكسيك أمر مثير للجدل فقد كتب المعجبون فى التعليقات أن " السفر غير ضرورى حيث يعرضنا جميعا لخطر الإصابة " ، فى حين علق آخرون حول رفض أنور حديد فكرة لقاح فيروس كورونا وسفرهم .

يذكر أن دوا ليبا كشفت خلال الساعات الماضية عن عدد من الصور التي التقطتها بكواليس جلسة تصويرها لمجلة " VOGUE " بنسختها الإنجليزية ، حيث ظهرت النجمة الشهيرة و هى تجلس على الاريكة بينما كانت ترتدى بنطلون بإحدى درجات اللون البيج و حماله صدر بنفس اللون ، وعلقت دوا ليبا على الصور فكتبت : فتاة شهر فبراير .. خلف كواليس إحدى اللقطات المفضلة لدى !! احصل على نسختك لتحصل على الأشياء الجيدة الحقيقية " .

من جهه أخرى تحدثت دوا ليبا مؤخرا لمجلة "vogue " عن علاقتها بعارض الأزياء الشهير أنور ابن الملياردير محمد حديد، حيث التقيا لأول مرة فى يونيو 2019 وهو الشقيق الأصغر لعارضتى الأزياء جى جى وبيلا حديد، حيث أكدت أنهما يفضلان دائما الحفاظ على خصوصية علاقتهما، بينما أشارت إلى أن ما تقوم بنشره هى و أنور من صور مقاطع فيديو قصيرة ما هى الا لحظات مميزة يريدون أن يشاركوها مع محبيهم و عشاقهم، واستكملت قائلة: "سنعرض لك فقط بقدر ما نريدك أن تراه" ، وخلال حديثها للمجلة قالت دوا ليبا أيضا أن حياتها المنزلية "طبيعية حقا" وأن مسيرتها الغنائية الناجحة لا تحدد دائرتها إطلاقا.



تعليقات منتقدة لدوا ليبا



تعليقات منتقدة لدوا ليبا



تعليقات منتقدة لدوا ليبا