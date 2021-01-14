شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى صلاح عن علاقتها بسامح عبد العزيز: مخطوبين ولابسة الدبلة من 18 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نانسى صلاح لـ"الخليج 365"، أنها تمت خطبتها على المخرج سامح عبد العزيز في سرية، خصوصاً أنها ترغب فى أن تكون حياتها الشخصية في كتمان، ولا ترغب الحديث فى الإعلام إلا عن الأعمال التي تقدمها، مشيرة إلى أنها ارتدت "دبلة الخطوبة" يوم 18 ديسمبر الماضى، ومن المقرر أن تعلن عن تفاصيل الزواج في وقتها .

وأوضحت نانسى: أن ما أشيع أنها ستتعاون مع خطيبها المخرج سامح عبد العزيز في أعماله المقبلة، هو أمر عارى تماماً من الصحة، خصوصاً أنها تفاضل بين أكثر من عمل حالياً ولا ترغب في العمل معه حتى لا يتم استغلال الأمر.



سامح عبد العزيز ونانسى صلاح

ويتواجد سامح عبدالعزيز في الأقصر وأسوان حاليًا، لتصوير فيلم "تماسيح النيل"، العمل الذي يقوم ببطولته حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، وكريم عفيفي، وعدد كبير من النجوم.

كما يقدم سامح عبد العزيز مسلسل النجمة يسرا في رمضان المقبل، والذى يعد التعاون الثانى بينه وبينها في الدراما التليفزيونية على التوالي، بعدما قدما العام الماضى "خيانة عهد"، وشارك في بطولته كل من حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد سرحان، وعدد أخر من الفنانين، تأليف أمين جمال وأحمد عادل.