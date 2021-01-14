شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عن أرباح بنت الجيران: معرفش حاجة الأغنية على قناة حسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مطرب المهرجانات عمر كمال لليوم السابع تعليقا على ما تردد عن ذهاب أرباح أغنية "بنت الجيران" إلى شركة نجوم ريكوردز المنتجة لألبومات الفنان محمد حماقى:" "بصراحة أنا أول مرة اسمع الخبر ده دلوقتى ولكن الموضوع مايخصنيش أنا لأن الأغنية على قناة حسن شاكوش الخاصة وأرباحها تعود ليه بس، وانا هتصل به دلوقتى عشان اشوف ايه الموضوع بالظبط".

من ناحية أخرى تعاقد المنتج صفوت غطاس وتامر عبد المنعم، مع مطرب المهرجانات عمر كمال على تقديم أغنية فيلم "الشنطة"، ومن المقرر أن يقوم بتسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، وذلك لتكون جاهزة للعرض مع الفيلم، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الموسم المقبل، فيلم "الشنطة" تأليف تامرعبد المنعم، ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق والطفلة بيري، وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

ويذكر أن آخر أعمال عمر كمال الغنائية كليب «إنتو مش جدعان» والذي يتعاون فيه مع محمود معتمد ويقترب مشاهدات هذا الكليب الذى طرح امس الى مائتي ألف مشاهدة وكلمات إسلام المصري وغباشي، وتوزيع شيندي وخليل، وأورج أندرو الحاوي.