نوال الزغبي تتعرض للهجوم بسبب تغريدة موجهة لوزير الصحة

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تعرضت الفنانة نوال الزغبي الى حملة انتقادات واسعة على خلفية تغريدة نشرتها إثر إعلان إصابة وزير الصحة اللبناني حمد حسن بكورونا، وقالت على حسابها الخاص على تويتر، "لا داعي للهلع".

و تعرضت الزغبي الى سيل من التغريدات المنتقدة لتعليقها على خبر إصابة وزير الصحة حمد حسن بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى.

واعتبر عدد كبير من الناشطين على منصّات التواصل الإجتماعي أن تعليق نوال الزغبي غير لائق، فردّدوا عبارات مثل "لا يجوز الشماتة بالمرض"، وسرعان ما تحوّل الاستياء إلى تدشين هاشتاغ ضدّ النجمة نوال الزغبي.

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