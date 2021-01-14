نادية الجندي تخلع قناع نفرتيتي

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دبي: كشفت نجمة الجماهير نادية الجندي القناع عن وجهها إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين في برنامج "The Masked Singer -إنت مين؟".

استمر سبعة مشاهير في المنافسة على تقديم لوحات استعراضية وغنائية مميزة، ضمن مرحلة "صد الهجوم"، في الحلقة السادسة من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer -إنت مين؟" على MBC1، "MBC العراق"، "MBC مصر" وMBC5. وفي هذه الحلقة وقف على المسرح كل من شيتا، الصقر، الذئب، كوبرا، الطاووس، شهرزاد، ونفرتيتي. وقد حاول المحققون النجوم الأربعة سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي كشف هويات المشاهير، فأصابوا حيناً في التحليل والتدقيق ولم يوفقوا في تخمين هوية من وراء الأقنعة أحياناُ أخرى، قبل أن تكشف نجمة الجماهير نادية الجندي القناع عن وجهها إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين. وأكدت الجندي "أنها لا توافق عادة على المشاركة في البرامج، لكن الفكرة هنا جذبتني ودفعتني للموافقة على الظهور فيه، فضلاً عن كوني أطل بثوب الملكة نفرتيتي".

و أعطى المشاهير إثر وصلتهم الغنائية دليلاً إضافياً يرتبط برقم في حياتهم، وفر معلومة جديدة للمحققين عله يساعدهم في كشف هويات المشاهير، لكن هذه المعلومة الإضافية زادت من حيرة المحققين بدل مساعدتهم.

في بداية الحلقة، رحبت أنابيلا هلال بلجنة المحققين وبالمشاهير المتنكرين الذي ظهروا تباعاً على المسرح، ليقدموا استعراضاتهم الفنية، سبق ظهور كل منهم ملف الأدلة الذي كشف عن بعض مفاصل وحياة الشخصيات، وأضاء على تجربتهم المهنية والإبداعية، لكن هذه المعلومات على حد تعبير أنابيلا قد تكون صحيحة أو خاطئة الهدف منها المزيد من التضليل.

و حرص المحققون على تصويب خياراتهم والربط بين ملفات الأدلة في الحلقات السابقة، وبين تلك التي اعتُمدت في هذه الحلقة.