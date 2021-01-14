شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى صورة جديدة من كواليس تصوير "موسى": ثقة فى الله نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد رمضان، عن صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث ظهر فى الصورة وهو يحمل سلاحه خلال أحد المشاهد، ونشر الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق، "موسى رمضان 2021 ثقة فى الله نجاح"، والمسلسل إنتاج شركة سينرچى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.



محمد رمضان

وكان النجم محمد رمضان ظهر فى صورة مؤخراً من كواليس المسلسل، بلوك الشخصية مرتدياً الجلباب الصعيدى، وكتب فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، "موسى بمشيئة الله رمضان 2021 ربنا يجمعنا على خير".



رمضان

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" فى رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.