شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حصول محمد حماقى على أرباح أغنية "بنت الجيران" من يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدى بدر، مدير أعمال النجم محمد حماقى لـ"الخليج 365"، إن ما نشر عن حصول حماقى على أرباح أغنية "بنت الجيران" عارٍ تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن تلك الأرباح ليست ملك أحد إلا الشركة المنتجة لألبوم حماقى، ومن يريد الزج باسم حماقى فى الحصول على الأرباح لا يعلم شيئاً عن المهنية، خصوصاً أن هناك معايير وضوابط تحكم تلك المنظومة، وبالتالي ما نشر خطأ، وحال حصولنا على أرباح سوف نعلن خصوصاً أننا لا نفعل شيئاً نتوارى عنه.

وقد نشرت أخباراً تفيد بأن النجم محمد حماقى قد حصل على أرباح أغنية بنت الجيران، وذلك حسب تصريحات أحد مديرى إدارة موقع "يوتيوب"، وهو ما نفاه أحد مسؤلى شركة نجوم ريكوردز المنتجة لأالبوم محمد حماقى.

وفى سياق آخر يحضر محمد حماقى لألبومه الجديد، والذى يعد مفاجأة كبيرة لجمهوره في مصر والوطن العربى، حيث من المقرر أن يضم الألبوم 12 أغنية ومن الممكن أن تتقلص أو تزيد حسب رؤية حماقى والشركة المنتجة الفنية، ويتعاون حماقى مع العديد من الشعراء والمحنين والموزعين، لكن يتكتم التفاصيل وإعلانها فى حينه.