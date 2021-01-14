شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ناعية صفوت الشريف: "قدمنا فى عصره أروع الأعمال الدرامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة إلهام شاهين وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت "بوست" مطولاً أشادت فيه بفترته حينما كان وزيرا للإعلام ودوره فى إنتاج أعمال فى غاية الأهمية مع كبار المؤلفين حسب قولها، وكتبت: "الله يرحم وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف ويجعل مثواه الجنة يارب بإذن الله.. قدمنا فى عصره أروع وأجمل الأعمال الدرامية التى أسعدت الوطن العربى كله.. مع كبار النجوم وأهم الكتاب وأقوى المخرجين".



الهام شاهين على انستجرام

وأضافت: "أعمال ستظل علامات بارزة في تاريخ الدراما المصرية.. لن ينسى المشاهد العربى مسلسلات مثل ليالى الحلمية أو نصف ربيع الآخر أو الحاوى أو البرارى والحامول أو قصة الأمس.. أعمال لكبار الكتاب مثل أسامة أنور عكاشة ومحمد جلال عبد القوى وصفاء عامر ويسرى الجندى ومحسن زايد.. وأقوى المخرجين مثل يحيى العلمى وإنعام محمد على ومحمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ وحسن سيف الدين".

وتابعت: "كان زمنا جميلا، العصر الذهبي للدراما المصرية، وأكبر إنجاز قدمه لنا معالى الوزير الأسبق هو هذا الصرح العظيم، مدينة الإنتاج الإعلامي التى تم افتتاحها بمسلسل البرارى والحامول فى الحى الريفى، والذى تشرفت ببطولته فى التليفزيون بعد أن قدمته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للإذاعة.. فكان أول مشهد تم تصويره فى مدينة الإنتاج الإعلامى".

وبدأت صباح اليوم إجراءات تشييع جثمان صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس الأربعاء إثر أزمة صحية ألمت به.