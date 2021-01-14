شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لـ نادية الجندي بعد تنكرها فى شخصية نفرتيتى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادية الجندي تصدرت مؤشرات البحث فى جوجل بسبب ظهورها فى أحد اللقاءات التليفزيونية وهى تخلع قناع نفرتيتى الذى ارتدته لتفاجئ لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الفنانين حسن الرداد، وقصى خولى، وسيرين عبد النور، ومهند المحمدى.

نادية الجندي تكشف كواليس تقديم نفرتيتى

نادية الجندي أوضحت كواليس تقديمها شخصية الملكة نفرتيتى، مؤكدة أن ذلك سببه حبها لهذه الملكة والشخصية التاريخية العظيمة، وملكة مصر، وقالت إن ماسك نفرتيتى صعب جداً وأنها تحب كل شىء صعب.