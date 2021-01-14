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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لـ نادية الجندي بعد تنكرها فى شخصية نفرتيتى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نادية الجندي تصدرت مؤشرات البحث فى جوجل بسبب ظهورها فى أحد اللقاءات التليفزيونية وهى تخلع قناع نفرتيتى الذى ارتدته لتفاجئ لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الفنانين حسن الرداد، وقصى خولى، وسيرين عبد النور، ومهند المحمدى.
نادية الجندي تكشف كواليس تقديم نفرتيتى
نادية الجندي أوضحت كواليس تقديمها شخصية الملكة نفرتيتى، مؤكدة أن ذلك سببه حبها لهذه الملكة والشخصية التاريخية العظيمة، وملكة مصر، وقالت إن ماسك نفرتيتى صعب جداً وأنها تحب كل شىء صعب.
نادية الجندي سردت فى وقت لاحق موقفًا أثناء تصوير فيلم "ملف سامية شعراوى"، وقالت: "ماكنش وحيد حامد بيقبل حد يغير جملة وهحكي موقف أثناء تصوير الفيلم كان هناك رغبة في إحداث تغيير في بعض الأحداث ضمن السياق الدرامي وكانت تعديلات بسيطة جدًا لكنه رفض تمامًا، وقالهم شيلوا اسمي من على العمل رغم أن التغيير كان لا يذكر، وكان عنيد جدًا لدرجة أني وقتها برفقة محمد مختار حاولنا إقناعه أن التغيير يأتي في السياق الدرامي لكنه رفض تمامًا وفي النهاية استطاع نادر إقناعه وقتها وقبل على مضض".
نادية الجندي فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "وحيد حامد كان قيمة وقامة لاتعوض وأنا شخصيًا استمتعت بالعمل معه أوي في عملين سينمائيين كانا من أجمل الأفلام في حياتي، ملف سامية شعراوي وفيلم رغبة متوحشة".