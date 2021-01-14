شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش فى نصيحة لجمهورها: إحنا مسئولين عن سلامة بعض مش وقت استهتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة كندة علوش رسالة لجمهورها بخصوص فيروس كورونا، مؤكدة أن الوقت الحالي لابد من التعامل معه بمسئولية كبيرة والابتعاد عن الاستهتار والأنانية، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "اليوم أكتر من أى وقت لازم نحس بالمسئولية تجاه بعض.. اليوم نحنا مسئولين عن سلامة وحياة بعض لا مكان للخلافات والنزاعات".

وتابعت: "ومو وقت الأنانية والاستهتار عم نعيش أيام صعبة اذا مافقدنا حدا غالي معظم اللى حوالينا فقدوا.. الله يحمى الى مضطر ينزل يمارس شغله.. ضرورى نتعامل مع الوضع بمسؤولية شديدة".



كندة علوش

وكانت كندة علوش أكدت أن أكثر شيء تحاربه منذ بداية أزمة تفشى فيروس كورونا هو الخوف، وكتبت عبر حسابها بتويتر:" مصرين يخلونا نخاف من بداية كورونا وأنا أكتر شيء بحاربوا هو شعور الخوف لأني بكره انو يسيطر علي عم كون حريصة ودير بالي وآخد الاحتياطات لسلامتي وسلامة أسرتي".+

وأضافت قائلة: "بس واضح أنو هالشى مابيكفى لازم نخاف وننهوس ويلي ماخاف من السلالة الأولى لازم يخاف من السلالة التانية يارب ينتهي كورونا للأبد".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.