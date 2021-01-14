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سيارة اختبار "كورونا" بمنزل جنيفر لوبيز قبل ظهورها ببنطلون يحمل اسم طفليها

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القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أكثر رشاقة من أى وقت مضى ، حيث تٌعرف النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 51 عام ) انها قادرة على تحدى العمر و الزمن .

جنيفر لوبيز (1)

التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" عدة صور للنجمة الشهيرة خلال توجهها الى  الـ GYM فى ميامى بفلوريدا ، وحسب موقع "ديلى ميل  أن قبل أن تتوجه إلى تمرينها ، شوهدت شاحنة اختبار " COVID-19 " متنقلة تغادر المنزل الذى تشاركه مع خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز.

جنيفر لوبيز (3)

 وقد ظهرت النجمة الشهيرة مرتديه " سويت شيرت " بإحدى درجات اللون الأخضر من تصميم دار أزياء " GUESS " وهو واحد من اهم و أبرز دور الأزياء التى يفضلها نجوم العالم ، كما ارتدت بنطلون باللون الأسود حمل اسم طفليها التوأم إيمى وماكس .

أشار الموقع انه من المحتمل أن جنيفر لوبيز وموظفوها كانوا يخضعون للاختبار خوفا من العدوى الفيروسية شديدة المخيفة ، والتى انتشرت فى جميع أنحاء البلاد بسبب تجمعات العطلات الأخيرة.

جنيفر لوبيز (2)
جنيفر لوبيز (2)

 

جنيفر لوبيز (4)
جنيفر لوبيز (4)

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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