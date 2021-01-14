شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة اختبار "كورونا" بمنزل جنيفر لوبيز قبل ظهورها ببنطلون يحمل اسم طفليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أكثر رشاقة من أى وقت مضى ، حيث تٌعرف النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 51 عام ) انها قادرة على تحدى العمر و الزمن .

التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" عدة صور للنجمة الشهيرة خلال توجهها الى الـ GYM فى ميامى بفلوريدا ، وحسب موقع "ديلى ميل أن قبل أن تتوجه إلى تمرينها ، شوهدت شاحنة اختبار " COVID-19 " متنقلة تغادر المنزل الذى تشاركه مع خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز.

وقد ظهرت النجمة الشهيرة مرتديه " سويت شيرت " بإحدى درجات اللون الأخضر من تصميم دار أزياء " GUESS " وهو واحد من اهم و أبرز دور الأزياء التى يفضلها نجوم العالم ، كما ارتدت بنطلون باللون الأسود حمل اسم طفليها التوأم إيمى وماكس .

أشار الموقع انه من المحتمل أن جنيفر لوبيز وموظفوها كانوا يخضعون للاختبار خوفا من العدوى الفيروسية شديدة المخيفة ، والتى انتشرت فى جميع أنحاء البلاد بسبب تجمعات العطلات الأخيرة.



جنيفر لوبيز (2)