شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى: صفوت الشريف صاحب فضل فى خروج مسلسل إمام الدعاة للنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة المعتزلة شمس البارودى أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام الأسبق كان له دور وفضل كبير فى خروج مسلسل إمام الدعاة للنور.

وأوضحت الفنانة المعتزلة فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أنها لا تنسى وقفة صفوت الشريف مع زوجها الفنان حسن يوسف لعرض مسلسل إمام الدعاة الذى تناول حياة الشيخ محمد متولى الشعراوى.



صفوت الشريف

وقالت البارودى تعليقاً على وفاة صفوت الشريف الذى رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض: "الله يرحمه ويغفر له "

وتابعت :"اذكر له وقفته مع زوجى لعرض مسلسل إمام الدعاة عن حياة الشيخ محمد متولى الشعراوى، حيث كتب السيناريو والحلقات اللواء بهاء إبراهيم وكان متخصصا في الأعمال الدينية، وجلس مع الشيخ سامى الابن الأكبر للشعراوى وأخذ كل المعلومات المطلوبة".

واستكملت قائلة: "كان زوجى حسن يوسف ومطيع زايد بالشراكة مع مدينة الإنتاج تعثرا في الإنتاج، وقبل عرض العمل في رمضان اعترض الابن الأوسط ورفع قضية لوقف العمل، ولكن صفوت الشريف صمم على عرضه حتى يقول القضاء كلمته".

وأضافت الفنانة المعتزلة موضحة دور الشريف فى خروج مسلسل إمام الدعاة للنور: "بعد الأسبوع الأول من عرض المسلسل أقر القضاء أن المسلسل لا يسيء للشيخ الشعراوى، وأشاد بالعمل وشكر حسن يوسف فى قاعة المحكمة".

وأكدت شمس البارودى لو لم يصمم صفوت الشريف على عرض المسلسل لما رأي القاضي أن العمل جميل ولا يسيء للشيخ كما أدعى الابن الأوسط عبدالرحيم رحمة الله عليه وعلى كل أمواتنا.

صفوت الشريف توفى فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء

وكان صفوت الشريف الرئيس الأسبق لمجلس الشورى "الشيوخ"، ووزير الإعلام الأسبق قد توفى فى وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم.