شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تكشف مصير "الفيل الأزرق 3".. وتؤكد توقف فيلم "الفارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نيللي كريم مصير أعمالها الفنية المقبلة، حيث أكدت أنه لا يوجد حديث في الوقت الحالي عن تقديم جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، كما أشارت إلى انشغالها بالوقت الحالى بتصوير فيلم "العميل صفر" مع الفنان أكرم حسنى، إضافة إلى التحضير لمسلسلها في رمضان المقبل، موضحة إن صناع المسلسل لم يستقروا على الاسم حتى الأن، وأن ما يتم تداوله عن إطلاق اسم "وضع طيران" غير صحيح.

وردت نيللي كريم على أسئلة متابعيها عبر هاشتاج "asknellykarim" على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وسألها أحد المتابعين قائلًا: "فيه جزء تالت من الفيل الأزرق؟"، لتجيبه نيللي: "كان في كلام بس لحد دلوقتي معتقدش هنعمله أو ممكن هيتعمل.. بس دلوقتي مفيش كلام عليه عشان كلنا مشغولين وبنصور فمفتكرش دلوقتي فيه حاجة".



نيللي كريم

أما عن فيلم الفارس الذي تم الإعلان عنه من بطولة النجم كريم عبد العزيز، فقالت نيللي عنه :"فيلم الفارس حسب ماعرفت المشروع وقف ده كان من سنتين ..لا مفيش دلوقتي حاجة المشروع اللي بشتغل عليه هو فيلم العميل صفر مع المخرج محمد سامي بطولة أكرم حسنى ده بدانا تصوير فيه ولسه بنكمل و بحضر مسلسل لرمضان.. ديه الحاجات اللي بشتغل عليها".



فيلم الفارس

وتحدثت عن الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"، قائلة :"هيكون فيلم سينما مش مسلسل و عندى مسلسل فى رمضان لسه بنحضره و الاسم اللي اطرح في الصحافه 'وضع طيران' غير صحيح".



100 وش

كما تطرقت نيللى في حديثها إلى الفوبيا الخاصة بها، قائلة :"كلنا عندنا فوبيا مفيش بني ادم معندوش فوبيا حتي لو مش بيقول.. انا مش بحب الأدوار المرتفعة خالص يعني مش بحب الأدوار العالية و مش بحب الأماكن المقفولة يعنى حتي لو مش جنينة أو مكان على الأرض بحب يكون فيه بلكونة او حاجة مش بحب احس بالخانقة ابدا.. بس مش بخاف من الاسانسيرات عادى".